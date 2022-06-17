Больше двух тысяч детей прошли лечение в Центре генных дерматозов в Подмосковье

Год назад на базе Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области открылся Центр генных дерматозов. Его создали специально для того, чтобы дети, у которых диагностировали редкие генетические заболевания кожи, могли лечиться амбулаторно, а не проводить много времени в больнице.

Лечение касается «детей-бабочек», «детей-рыбок» и других ребят с серьезными заболеваниями. В Центре оно проводится совершенно бесплатно, по полису ОМС и по направлению лечащего врача. За последний год там пролечились больше двух тысяч детей. Они приезжали в Центр не только со всего Подмосковья, но и из других российских регионов.

«В Центре можно пройти все необходимые высокотехнологичные обследования, не требующие госпитализации, и получить консультации педиатра, дерматолога, иммунолога-аллерголога, гастроэнтеролога и других специалистов», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

За первый год работы центра там провели больше полутысячи развернутых консультаций и 160 обследований. Если случай особенно серьезный, то оказывается помощь в стационаре, куда направляют из центра.