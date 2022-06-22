Больше 19 тысяч тонн сыра экспортировали из Подмосковья за год

Подмосковные производители сыра по итогам 2021 года экспортировали свою продукцию на общую сумму в 63,07 миллиона долларов США. В натуральном выражении объем проданного сыра составил порядка 19,5 тысячи тонн.

Только за первый квартал текущего года выручка за экспорт сыра из Московской области составила примерно 15,8 миллиона долларов. Экспортировано из региона было 4,9 тысячи тонн сыра.

Основными импортерами, которые активно сотрудничают с Московской областью, являются Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Узбекистан.

Ранее стало известно, что экспорт сыра из Подмосковья продолжает расширяться. В регионе достигнуты новые договоренности с другими государствами. Производство сыра в Чехове начнет поставлять продукцию в Белоруссию и Казахстан. Отгружать первую партию экспортной продукции начнут в августе этого года.