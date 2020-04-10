Больше 180 новых случаев коронавируса зафиксировали за сутки в Подмосковье

В Московской области за последние сутки зафиксировали 182 новых случая заражения 2019-nCoV. Большинство заболевших — младше 65 лет. Об этом сообщили в подмосковном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Среди новых заболевших 77 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 56 человек — от 46 до 64 лет, 37 — от 65 до 88 лет. Кроме того, заразились 12 детей.

Всего в Московской области, по последним данным, выявлено 930 случаев заболевания. Скончались 13 человек, 69 пациентов выписаны после выздоровления. С начала эпидемии сделано 60 373 теста.

В России, по информации на 10 апреля, 11,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных в Москве — 7,8 тысячи.

В Московской области с 29 марта действует режим изоляции. Это значит, что из дома нельзя выйти без обоснованной причины. Работают магазины с продуктами и товарами первой необходимости, аптеки. Предприятия функционируют только в том случае, если на них соблюдается правила безопасности и дезинфекции.