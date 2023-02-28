Подмосковье 28 февраля 2023, 18:09 Более 1600 пенсионеров присоединились к проекту «Активное долголетие» в Наро-Фоминске

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Число участников проекта «Активное долголетие» в Наро-Фоминске превысило 1600 человек. Об этом рассказали в Минсоцразвития Подмосковья.

В пресс-службе уточнили, что наибольшим спросом у пенсионеров пользуются занятия с физической нагрузкой, творчеством, обучение компьютерной и финансовой грамотности.

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«В 2023 году в Наро-Фоминске было проведено более двух тысяч мероприятий», — добавили в ведомстве.

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Количество участников проекта «Активное долголетие» в Подмосковье превысило уже 230 тысяч человек.

Присоединиться к проекту могут все желающие жители пенсионного возраста — мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

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