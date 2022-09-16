Больше 157 тысяч тонн асфальтовой крошки передали округам Подмосковья для ремонта дорог | 360°

Все новости

Мир

16 сентября 2022, 15:55

Вучич заявил, что вся Европа может замерзнуть из-за решения о потолке цен на газ

Здоровье

16 сентября 2022, 15:53

Невролог Хорошев объяснил, как потеря обоняния при ковиде сказывается на интеллекте

Реклама

Общество

16 сентября 2022, 15:51

Россиянам дали совет, как научиться делать важные дела в первую очередь

Эксклюзив

16 сентября 2022, 15:50

Удар по центру спецопераций «Юг» подорвал боеспособность ВСУ

Подмосковье

16 сентября 2022, 15:48

Более 25 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье

Мир

16 сентября 2022, 15:47

Заявление Путина и Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене напугало США

Здоровье

16 сентября 2022, 15:47

Остеопат Евдокимов перечислил болезни, которые влияют на память

Мир

16 сентября 2022, 15:44

Польша захотела получить репарации от России за Катынь и «оккупацию». Все ради того, чтобы укрепиться в ЕС

Криминал

16 сентября 2022, 15:44

Бывший глава Минздрава Удмуртии получил пять лет колонии

Подмосковье

16 сентября 2022, 15:12

Больше 157 тысяч тонн асфальтовой крошки передали округам Подмосковья для ремонта дорог

Читать 360tv в

После ремонта региональных автодорог в областном Мосавтодоре накопились большие остатки строительного материала. Асфальтобетонную крошку общим объемом свыше 157 тысяч тонн передали 55 муниципалитетам Подмосковья.

Материал для ремонта дорог распределили в соответствии с заявленными потребностями. 27 тысяч тонн асфальтовой крошки отправились в Пушкино, 20 — в Чехов, по девять тысяч тонн получили Истра, Павловский Посад, Королев и Серпухов. Еще восемь тысяч тонн отправили в Каширу, семь тысяч тонн — в Балашиху, по шесть тысяч тонн передано в Подольск и Можайск. Материал используют для обновления дорог, ямочного ремонта и укрепления обочин.

Реклама

«Следить за состоянием областного имущества и распоряжаться им — это основное, чем занимается наше ведомство. Речь идет об абсолютно любом имуществе, к которому относится, в том числе, и строительно-дорожные материалы», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Реклама

Дороги

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама