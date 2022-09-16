Больше 157 тысяч тонн асфальтовой крошки передали округам Подмосковья для ремонта дорог | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 15:12 Поделиться Telegram

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Viber Больше 157 тысяч тонн асфальтовой крошки передали округам Подмосковья для ремонта дорог

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После ремонта региональных автодорог в областном Мосавтодоре накопились большие остатки строительного материала. Асфальтобетонную крошку общим объемом свыше 157 тысяч тонн передали 55 муниципалитетам Подмосковья.

Материал для ремонта дорог распределили в соответствии с заявленными потребностями. 27 тысяч тонн асфальтовой крошки отправились в Пушкино, 20 — в Чехов, по девять тысяч тонн получили Истра, Павловский Посад, Королев и Серпухов. Еще восемь тысяч тонн отправили в Каширу, семь тысяч тонн — в Балашиху, по шесть тысяч тонн передано в Подольск и Можайск. Материал используют для обновления дорог, ямочного ремонта и укрепления обочин.

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«Следить за состоянием областного имущества и распоряжаться им — это основное, чем занимается наше ведомство. Речь идет об абсолютно любом имуществе, к которому относится, в том числе, и строительно-дорожные материалы», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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