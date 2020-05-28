Больше 1500 ям убрали в Подмосковье за сутки. Порядок наводят, соблюдая санитарные нормы

За день во дворах Подмосковья убрали свыше 1,5 тысячи ям, покрасили около десяти тысяч ограждений, привели в порядок тротуары и газоны. Работали 15 195 дворников. На маршруты вышли более тысячи специальных машин.

В Подмосковье наводят порядок во всех дворах, общественных местах и подъездах. За последние сутки помыли 13,9 миллиона квадратных метров тротуаров, восстановили 511 урн и скамеек, а также другие малые объекты.

При этом всем мерам безопасности уделили особое внимание. Об этом рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Работы в Подмосковье ведутся с соблюдением всех мер безопасности и санитарных требований для недопущения распространения коронавируса Михаил Хайкин.

За одни сутки от мусора очистили и 12,5 миллиона квадратных метров газона.

Сейчас в области активно возобновляют благоустройство. Также озеленяют парки, площади и улицы. На этой неделе губернатор проверил, как уже преобразилась набережная реки Серебрянки в Пушкино.

Всего же по программе «Формирование комфортной городской среды» преобразовали 55 общественных мест за прошлый год. И в 2020-м выполнят еще 41 проект.

Второй год подряд Подмосковье — лидер рейтинга Минстроя по реализации этого проекта.