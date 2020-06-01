Больше 1,5 тысячи подмосковных детей узнали о технологиях будущего на онлайн-фестивале

Более 1,5 тысячи детей из Подмосковья приняли участие в онлайн-фестивале «ТЕХНОПОРТ-2020». Ребята смогли показать изобретения в сфере современных технологий. Сегодня пройдет финал.

Всего же к фестивалю подключились больше 40 тысяч человек. Участники узнали о работе с современными конструкторами дистанционно, даже не выходя из дома.

На онлайн-площадке показали 150 лучших работ подмосковных школьников. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Посетители голосовали за понравившиеся им модели. Сегодня голосование завершилось — мы узнаем имена победителей Ирина Каклюгина.

В финале будут подведены итоги выставки и объявлены авторы десяти лучших работ в каждой возрастной категории. Закрытие фестиваля пройдет в 13:00 по ссылке.

Фестиваль технического творчества провели в рамках проекта «Наука в Подмосковье». Детям и всем гостям показали онлайн-конференции. Эксперты рассказали о технологиях будущего и поделились опытом с юными инженерами и исследователями.

С 1 июня в Подмосковье запускают и образовательные онлайн-площадки для детей. Они смогут провести каникулы с пользой, подключившись к викторинам, мастер-классам, развивающим играм, зарядкам и лекциям.