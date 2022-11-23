Подмосковье 23 ноября 2022, 09:30 Более 1,5 тысячи фонарей заменили на энергоэффективные в Долгопрудном

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В Долгопрудном старые фонари заменили на светодиодные аналоги. Всего обновили более 1,5 тысячи фонарей. Ежедневно монтажники меняли от 100 до 200 светильников, тратя на замену каждого около пяти минут.

Замену фонарей в Долгопрудном провели по 23 адресам. На все ушло полтора месяца. Бригады работали ежедневно, чтобы сделать город уютнее и безопаснее.

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У светодиодных лампочек множество преимуществ перед обычными. Они потребляют в разы меньше энергии, служат в 20 раз дольше и практически не нагреваются. Также светодиоды дают мягкий теплый свет, который более приятен глазу.

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Проводя такую работу сейчас, власти Долгопрудного обеспечивают экономию на многие годы вперед.

«Данная инвестиция городу позволит экономить <…> порядка 40% денежных средств, <…> что в дальнейшем благотворно скажется на финансовом состоянии города», — рассказал директор подрядной организации «Энергостроймонтаж» Антон Никонов.

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