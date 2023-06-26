Подмосковье 26 июня 2023, 14:13 Больше 15 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье до 2025 года Руководитель ГЖИ Ольга Федина: в Подмосковье отремонтируют 15,4 тысячи подъездов пресс-служба Мособлдумы

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В Московской области отремонтировали 98,2 тысячи подъездов, в 2024–2025 годах приведут в порядок еще 15,4 тысячи парадных. Об этом сообщила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина во время выступления на региональной конференции «Формирование современной городской среды». Мероприятие посвятили 30-летию Мособлдумы.

Чтобы в подмосковном многоквартирном доме жилось лучше, регион реализует целый комплекс программ по повышению комфорта всего жизненного пространства, уточнила Федина. В него входят капремонт домов, ремонт подъездов, система профилактики нарушений и законы.

Подмосковье стало первым регионов в России, которое совместило программу капремонта с благоустройством придомовой территории и приведением в порядок подъездов.

Также через мобильное приложение «Проверки Подмосковья» ГЖИ контролирует содержание многоквартирных домов. В системе зарегистрировались 898 управляющих компаний, 177 инспекторов и 287 общественных жилищных инспекторов. Кроме того, Госдума приняла одобрила в первом чтении два законопроекта Московской области, которые коснутся усиления прав местных жителей.

«Весь этот комплекс решений нацелен на повышение качества жизни человека, трансформацию культуры и мышления в направлении бережного, ответственного отношения к жизненному пространству», — подытожила Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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