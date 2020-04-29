Больше 14 тысяч ям устранили на дорогах Подмосковья за неделю

В Подмосковье за неделю устранили свыше 14 тысяч ям на дорогах. Работы отслеживают в автоматизированной системе контроля и планирования.

А с начала года на дорогах убрали около 150 тысяч ям. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«Из них 117 тысяч — на региональной сети и больше 33 тысяч — на муниципальной», — добавил он.

Больше всего ям в муниципальной сети оцифровали и устранили в Балашихе — 2,8 тысячи, Раменском — 2,1, Богородском — 1,8, Щелкове — 1,7, Красногорске и Подольске — 1,6.

За неделю в региональной сети наибольший объем работ выполнили в Егорьевске, Коломне, Шатуре, Воскресенске, Ликино-Дулеве и Орехово-Зуеве. Здесь устранили больше 2,7 тысячи ям. А также в Домодедове, Серпухове, Пущине, Протвине, Чехове, Подольске, Ступине и Ленинском. Там свыше 2,2 тысячи.