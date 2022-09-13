Голосование за дизайн сидений в новых автобусах Подмосковья завершится 18 сентября | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 12:12 Поделиться Telegram

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Viber Голосование за дизайн сидений в новых автобусах Подмосковья завершится 18 сентября

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Через пять дней закончится онлайн-голосование, в ходе которого жителям Подмосковья предлагают выбрать будущий дизайн обивки сидений в новых автобусах «Мострансавто». Голосование проходит на портале «Добродел», и уже больше 1,3 тысячи человек сделали свой выбор. Пока в лидерах остается рисунок под номером один.

Каждый, кто принимает участие в голосовании, сможет выбрать только один из предложенных вариантов дизайна. Материал, который будет использоваться, очень качественный, он обладает высокой износостойкостью и прочностью, он устойчив к загрязнениям, легко чистится.

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Один из пяти вариантов дизайна обивки появится в новых автобусах ЛиАЗ-4292. В каждом из них смогут ездить 72 пассажира. Автобусы отвечают всем современным требованиям безопасности, там есть система климат-контроля, видеонаблюдение, система «Говорящий город», которая транслирует, по какому маршруту следует автобус, открыты ли двери для посадки и высадки.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что создание удобной для жителей системы общественного транспорта — важная задача региональных властей.

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