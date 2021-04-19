Порядка 25 округов Подмосковья примут участие в программе по благоустройству подъездов

С 2016 года в Подмосковье отремонтировали 83 тысячи подъездов в многоквартирных домах. В этом году участие в программе примут 13,2 тысячи подъездов в 25 округах. Об этом доложил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин в ходе совещания с губернатором Андреем Воробьевым.

«Второй блок вопросов — это ремонт подъездов многоквартирных домов. У нас 147 тысяч подъездов. Мы реализовали уже достаточно большую программу, самую крупную в России. С 2016 года привели в порядок 83 тысячи подъездов. Это коснулось почти 2,5 миллиона человек», — рассказал зампредседателя.

Он отметил, что жители почувствовали реальные перемены.

«И мы не просто отремонтировали подъезды, а максимально вовлекли в это жителей, сделав для них простой и понятный конкурс. Мы проводим его с 2017 года. У нас пять номинаций и 15 призеров. Те, кто делает свои подъезды такими красивыми, активно участвуют в этом конкурсе», — пояснил Хромушин.

По его словам, пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Жители подъездов-победителей в 2019 году не смогли получить путевки в 2020-м. Однако все было перенесено на этот год. За первое место в номинации «Лучший отремонтированный подъезд» вручена поездка в Сочи, за второе и третье — в Казань и Тулу.

Источник фото: телеканал «360»

«И была у нас номинация „Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий“. Здесь голосовали исключительно на „Доброделе“. Победили: Долгопрудный, Подольск и Королев. Лидеры выиграли прогулку на флотилии Radisson Royal, посещение „Мосфильма“ и смотровой площадки Panorama 360», — рассказал заместитель председателя.

В этом году программу сокращать не будут.

«Наоборот, мы ее активизировали: 13,2 тысячи подъездов. И наша задача — в 25 городских округах, которые находились в красной зоне, все „красные“ подъезды за этот год сделать», — добавил Хромушин.

Программа должна коснуться 660 тысяч жителей Подмосковья.