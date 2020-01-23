    23 января 2020, 12:53

    Больше 1000 машин вышли на борьбу со снегом в Подмосковье

    Ирина Люлина, Ольга Крылова

    Снегопад обрушился на московский регион. Для борьбы со стихией на дороги Подмосковья ночью вышло около 1,4 тысячи единиц техники.
    Больше 1000 машин вышли на борьбу со снегом в Подмосковье

    Ситуацию на дорогах в Московской области контролируют круглосуточно. В первую очередь очищают и обрабатывают противогололедными материалами вылетные магистрали и дороги межмуниципального значения.

    Коммунальщики чистят дороги от снега для проезда спецтехники, общественного транспорта, также уделяют внимание подъездам к вокзалам, аэропортам и социально значимым местам — больницам, поликлиникам, школам.

    Всего за прошедшие сутки более одной тысячи комбинированных машин обработали свыше 26 тысяч километров муниципальных и региональных дорог Подмосковья. Техника вышла на улицы Егорьевска, Коломны, Воскресенска, Орехово-Зуева, Ликино-Дулева, Королева, Мытищ, Пушкино, Долгопрудного, Лобни, Щелкова, Солнечногорска и других муниципалитетов.

    По прогнозам синоптиков, в четверг снегопад продолжится в восточной и западной частях региона. Температура воздуха в Подмосковье колеблется от -4 до -6 градусов, ветер местами достигает пяти метров в секунду.

    Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.