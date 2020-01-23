Больше 1000 машин вышли на борьбу со снегом в Подмосковье

Снегопад обрушился на московский регион. Для борьбы со стихией на дороги Подмосковья ночью вышло около 1,4 тысячи единиц техники.

Ситуацию на дорогах в Московской области контролируют круглосуточно. В первую очередь очищают и обрабатывают противогололедными материалами вылетные магистрали и дороги межмуниципального значения.

Коммунальщики чистят дороги от снега для проезда спецтехники, общественного транспорта, также уделяют внимание подъездам к вокзалам, аэропортам и социально значимым местам — больницам, поликлиникам, школам.

Всего за прошедшие сутки более одной тысячи комбинированных машин обработали свыше 26 тысяч километров муниципальных и региональных дорог Подмосковья. Техника вышла на улицы Егорьевска, Коломны, Воскресенска, Орехово-Зуева, Ликино-Дулева, Королева, Мытищ, Пушкино, Долгопрудного, Лобни, Щелкова, Солнечногорска и других муниципалитетов.

По прогнозам синоптиков, в четверг снегопад продолжится в восточной и западной частях региона. Температура воздуха в Подмосковье колеблется от -4 до -6 градусов, ветер местами достигает пяти метров в секунду.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.