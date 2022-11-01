Больше 100 выставок открыли в музеях Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 14:38 Больше 100 выставок открыли в музеях Подмосковья с начала года

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Государственные музеи Подмосковья провели больше 110 выставок с начала года. В Министерстве культуры и туризма региона напомнили, какие экспозиции были подготовлены для жителей и гостей региона.

«Наибольшее число выставок — 17 — было представлено в музее-заповеднике Александра Блока и Дмитрия Менделеева. В том числе это экспозиции „Шахматовский летописец“ и „Прекрасные Дамы Боблова“, посвященные матери, тетке и племянницам поэта», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. По сравнению с 2019 годом в музее-заповеднике провели на 11 выставок больше.

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16 выставок было представлено в Серпуховском историко-художественном музее. Самым популярным стал выставочный проект «Незабываемые», который продемонстрировал свыше 90 произведений живописи, графики, скульптуры российских художников.

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Еще 15 выставок с начала года могли увидеть посетители в Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике. Например, здесь прошла выставка городского костюма ХХ века «Во всех ты, душенька, нарядах хороша…», где представили свыше 150 предметов из коллекции женской одежды прошлого века.

13 выставок организовали в литературно-мемориальном музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово». Одной из главных экспозиций, представленных здесь в этом году, стал проект «Другие», где были представлены фотографии XIX века, сохранившие женские лица той эпохи. Фотопортреты выполнены в различных техниках, сменявших друг друга на протяжении 70 лет развития фотографии.