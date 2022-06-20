Больше 100 тысяч человек посетили выставку «Азбука шедевра» в Подмосковье

В Подмосковье прошла масштабная выставка работ прославленных русских художников. Картины привезли в Истру из 30 региональных музеев. Экспозиция завершила свою работу 19 июня, она стала самым крупным проектом музея «Новый Иерусалим».

Выставка называлась «Азбука шедевра», она соединила в себе 123 работы известных русских мастеров. За время работы экспозиции ее посетили больше 101 тысячи человек.

Посетителям выставки были представлены работы таких известных русских мастеров, как Карл Брюллов, Борис Кустодиев, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Илья Репин, Иван Шишкин, Кузьма Петров-Водкин, Александр Дейнека, Валентин Серов, Зинаида Серебрякова, Иван Айвазовский, Аристарх Лентулов, Наталья Гончарова и многих других. Всего в экспозицию вошли произведения 81 художника.

Картины для масштабного проекта предоставили 30 региональных музеев из 29 городов. Как рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, выставка стала очень популярной среди жителей Подмосковья.

«„Азбука шедевра“ объединила в Подмосковье работы великих русских художников — от Брюллова до Гончаровой, от Репина до Малевича. Их привезли в Истру со всей России. Эта выставка — пример плодотворного культурного сотрудничества музеев и регионов. Выставка получилась успешной и очень популярной», — сказала Ирина Каклюгина.

Интересной отличительной особенностью выставки стало то, как она была построена. Ее выстроили вокруг 33 букв русского алфавита. Каждая из них объединяла работы разных авторов, периодов и эпох. Как рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, главной идеей проекта было показать жителям Подмосковья вживую шедевры, которые хранятся в постоянных экспозициях достаточно далеко от региона. Посетителям предлагали не только познакомиться с живописью, но и узнать жизненные пути самих авторов картин, их предпочтения и судьбы.

«Приятно слышать от критиков и экспертов, что „Азбуку шедевра“ можно включать в учебники по созданию выставок. Проект сложился, и это факт. Чтобы его увидеть, в Истру приехали больше 101 тысячи человек, но дело не в количестве, а в отклике. Когда выставка не просто получается посещаемой, но и оставляет яркий след в памяти тех, кто ее увидел, это можно считать достойным результатом», — сказал Василий Кузнецов.

«Азбука шедевра» была открыта 18 декабря 2021 года. Для того, чтобы выставка была интереснее, был разработан специальный аудиогид. На выставке провели почти тысячу экскурсий и образовательных программ, некоторые из них были ориентированы специально на школьников. Теперь музей собирается сохранить этот формат и использовать его для создания других масштабных проектов.