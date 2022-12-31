Подмосковье 31 декабря 2022, 12:15 Больше 100 рейсов отменили и задержали в аэропортах Подмосковья

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Около 100 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московской области на фоне непогоды. Информация об изменении времени прилетов и вылетов поступает от авиакомпаний и обслуживающих аэропорты организаций.

Согласно данным сервиса «Яндекс Расписания», во Внукове задержали 11 рейсов, отменили 5. В аэропорту Домодедово задержали 17 рейсов и 1 отменили. В Шереметьеве отменили 58 рейсов и 8 задержали.

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Ранее из-за непогоды отменили или задержали в аэропортах региона более 60 рейсов.

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