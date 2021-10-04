Больше 100 рабочих мест создадут на новом складе для зерна в Серебряных Прудах

В Серебряных Прудах в начале следующего года начнется строительство большого перерабатывающего зернового терминала для хранения зерна. Склад сможет вместить в себя до 300 тысяч тонн продукции. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Серебряных Прудах появится новый склад для хранения зерна. Благодаря проекту более 100 местных жителей смогут устроиться на работу. Соглашение о строительстве подпишет министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2021».

«Строительство перерабатывающего зернового терминала в Серебряных Прудах планирует предприятие „Юг Подмосковья“. Предполагается проект с емкостями для хранения более 300 тысяч тонн зерна, а также производства масла мощностью 25 тонн в сутки», — рассказал Сергей Воскресенский.

Он отметил, что инвесторы вложат в проект почти 6,7 миллиарда рублей. Строительство терминала начнется в начале следующего года и завершится в конце 2024-го.

«Уже начата работа по предоставлению земельного участка площадью 51 гектар, необходимого для реализации проекта. На данный момент на территории 13 городских округов Подмосковья осуществляют деятельность 17 основных элеваторов, один из которых — заготовительный», — уточнил министр.

Воскресенский подчеркнул, что в регионе каждый год перерабатывают свыше 500 тысяч тонн зерна. Эту работу выполняют на восьми основных мукомольных предприятиях. Их общая мощность превышает 600 тысяч тонн продукции в год. Предприятия находятся в семи муниципалитетах региона: Луховицах, Раменском, Подольске, Истре, Пушкино, Серпухове, Богородском.

Выставка «Золотая осень» стартует в выставочном центре «Патриот» в Одинцове 5 октября. Мероприятие будет проходить до 8 октября.