Подмосковье 27 ноября 2022, 00:50 Больше 100 человек поучаствовали в шахматном турнире техникума имени Королева Unsplash

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Более 100 школьников и студентов приняли участие в открытом шахматном турнире, который впервые прошел в Техникуме имени Королева. Соревнования помогли организовать специалисты местной «Академии шахмат». Для строительного техникума соревнования стали первыми по этому виду спорта.

На турнир приехали студенты из пяти подразделений техникума. Они находятся в разных городах: Королеве, Ивантеевке, Пушкино и поселке Правдинский.

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«В каждой группе мы нашли одного-двух студентов, которые играют в шахматы. <…> Мы бы не хотели, чтобы это был только турнир как мероприятие. Мы бы хотели, чтобы у нас появился кружок шахмат», — отметила замдиректора техникума Марина Захарова.

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Турнир проходил в формате «быстрые шахматы». У каждого игрока было 10 минут и пять дополнительных секунд. В случае двух невозможных ходов участник проигрывал. Победителя определяли по количеству очков, поэтому каждый сыграл по семь туров.

Еще для выявления победителей использовали категории: личный зачет, общий, школьники, юноши и девушки. В общем зачете Королев занял третье место, Пушкино оказалось на втором, а на первом — поселок Правдинский. Победившие студенты получат надбавку к стипендии.

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