Больше 100 аукционов по продаже и аренде недвижимости прошли за неделю в Подмосковье

В Московской области за неделю провели больше ста аукционов по продаже и аренде муниципальной недвижимости и неразграниченной земли. Примерно 90% лотов на торгах предлагались для аренды, остальные — для приобретения в собственность.

«Больше всего земельных участков для вовлечения в хозяйственный оборот подобрали и предоставили гражданам в аренду городские округа Наро-Фоминский — 12 земельных участков, Шаховская — девять земельных участков и Раменский — пять земельных участков. В городском округе Люберцы в аренду передали пять объектов капитального строительства», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Все эти аукционы проводились Комитетом по конкурентной политике Московской области в партнерстве с администрациями городских округов региона. Во время торгов определяется сумма, которую в год будет платить владелец за аренду. В итоге только за неделю удалось сдать в пользование недвижимость на общую сумму в 179,3 миллиона рублей.

Как добавила Наталья Адигамова, по итогам аукционов были проданы будущим владельцам 12 земельных участков в городских округах Богородский, Серпухов, Дмитровский, Клин, Егорьевск, Лотошино, Серебряные Пруды, Зарайск. Также с торгов ушли два здания в Жуковском и Дзержинском. Общий доход в бюджет от продажи недвижимости составил 44,17 миллиона рублей. Больше информации о торгах в Московской области смотрите на портале Комитета по конкурентной политике региона

Ранее власти Московской области отметили, что размер платы за аренду земли на территории региона в 2022-м оставят на уровне текущего года. Такой законопроект приняли для того, чтобы оказать поддержку арендаторам в условиях пандемии.