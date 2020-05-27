Больше 10 тысяч жителей Подмосковья оставили заявки на газ через интернет с начала года

С начала года более десяти тысяч жителей Подмосковья подали заявки на подключение к газу онлайн. А сделать это можно всего за несколько минут. Услуга доступна на сайте «Мособлгаза».

Подать заявку можно в «Личном кабинете» клиента. Отдельный код, который отправят сообщением на телефон, позволит затем подписать договор. Идти в офис не потребуется.

Для технологического подключения к «Мособлгазу» надо будет выполнить всего три шага. Сначала оформить заявку на сайте, после чего подписать и оплатить договор.

Наконец, последний шаг — создание газопровода. Выполнение работ по проектированию и строительству до границы участка абонента — обязанность «Мособлгаза».

А при условии готового газопровода на земельном участке или внутри дома, а также установленного оборудования и наличия договоров «Мособлгаз» запустит голубое топливо.

«До конца года будут построены и введены в эксплуатацию 50 объектов газификации, что позволит обеспечить газом более десяти тысяч жителей Подмосковья», — подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.

Сведения по теме можно уточнить и на горячей линии: 8 (800) 200-24-09.

Всего с начала года «Мособлгаз» ввел в эксплуатацию более 30 километров сетей по губернаторской программе.

С 2013 года в Московской области построили свыше двух тысяч километров газовых сетей.