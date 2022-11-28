Подмосковье 28 ноября 2022, 14:57 Больше 10 тысяч человек отметили День матери в библиотеках Подмосковья

Читать 360tv в

Рекордное количество мероприятий подготовили библиотеки Московской области ко Дню матери в этом году. Одним концертом, выставкой или мастер-классом читальни не ограничились и проводили их циклами.

Реклама

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья сообщили, что около 800 программ, приуроченных к празднику, провели библиотекари в разных городских округах. В Королеве организовали показ кукольного спектакля и выступление иллюзиониста.

Юные читатели Центральной библиотеки Чехова показали концерт с песнями, стихами и поздравлениями. Зрителями выступили виновницы торжества. В детской библиотеке солнечногорского микрорайона Рекинцо дочки и мамы делали парные украшения, скрепленные сердцем. В домодедовской библиотеке имени Анны Ахматовой открыли новое объединение «Мамы в деле». Знакомство, обсуждение планов, обмен деловыми контактами и концерт — так прошла первая встреча клуба.

В Зарайске к библиотечной акции охотно присоединились прохожие, оставляя признания в любви женщинам-мамам на уличном стенде.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».