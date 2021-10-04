Каклюгина: 11 школ Подмосковья попали в список лучших в России

Подмосковье оказалось на втором месте рейтинга топ-100 школ России, в список вошли 11 учебных заведений региона. Об этом на совещании губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

«В этом году 11 школ из Подмосковья вошли в рейтинг топ-100 школ России. Таким образом, мы вторые после Москвы. У Москвы 35 школ. В прошлом году у нас было восемь школ. Перед нами был Санкт-Петербург. В этом году Петербург удалось обогнать», — сказала Каклюгина.

Она также добавила, что абсолютными лидерами этого года стали две школы, одна из них — гимназия имени Е. М. Примакова — также попала в международный рейтинг.

«Топ-10 школ — это физмат лицей в Долгопрудном, школа № 6 в Мытищах, две школы в Одинцове, Королев, Балашиха, Сергиев Посад, Химки, Подольск. По итогам 2020-2021 учебного года», — добавила министр.

Кроме того, все пять подмосковных вузов по итогам учебного года вошли в рейтинг в топ-100 высших учебных заведений РФ. Также семь колледжей из 40 вошли в топ-100 колледжей РФ. Здесь Подмосковье на четвертом месте.

Воробьев отметил, что директора и коллективы, которые стараются, должны постоянно ощущать поддержку глав регионов. Каждый глава, по словам Воробьева, должен сопровождать флагманские школы, чтобы обмен опытом, лучшими практиками позволял школам совершенствоваться, детям получать более качественное образование, а значит, иметь более яркие перспективы в поступлении в вузы и реализации себя.

«Пришли первые рейтинги. Я благодарен нашим учителям, директорам школ, всему блоку образования. Радует, что 11 наших школ вошли в топ-100, но отрыв от первого места составляет еще порядка 20 школ», — сказал Воробьев.

Что касается среднего образования, то задача властей — найти самые оптимальные пути, дать и знания, и навыки, чтобы дети могли уже в короткий срок реализовывать себя на рабочих местах, свои таланты.