Больше 10 подстанций скорой помощи отремонтировали в Подмосковье

В Московской области закончился ремонт 13 подстанций скорой медицинской помощи. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

На ремонт подстанций потратили свыше 136 миллионов рублей.

«На сотрудников скорой помощи ложатся колоссальная нагрузка и ответственность. И наша задача — обеспечить для специалистов комфортные условия для работы и отдыха», — заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она уточнила, что ремонт сделали на подстанциях в Серпухове, Орехово-Зуеве, Балашихе, Волоколамске и в других муниципалитетах Московской области.

Во время ремонтных работ на станциях выполнили внутренние отделочные работы, заменили коммуникации, установили новые окна и двери, провели сантехнические работы.

В этом году в Подмосковье отремонтируют 81 медицинское учреждение.