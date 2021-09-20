Больше 10 подмосковных музеев будут работать бесплатно 25 и 26 сентября

В Московской области в преддверии Дня туризма 13 музеев будут работать бесплатно 25 и 26 сентября. Жители и гости региона смогут посетить один из понравившихся. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Подмосковья.

Акцию «День туризма» проведут в Подмосковье 25 и 26 сентября. в эти выходные жители и гости региона смогут бесплатно сходить в один из 13 музеев-участников. Экскурсии будут проводиться за дополнительную плату.

Акцию организовали, чтобы привлечь людей к изучению истории страны, помочь в развитии с музейной деятельностью.