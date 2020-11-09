Больше 10 новых направлений откроют в МГОУ

В Московском государственном областном университете откроют 13 новых направлений подготовки. 14 ноября в университете пройдет День открытых дверей в онлайн-формате.

Куда пойти учиться — вопрос, который задает себе каждый выпускник школы. МГОУ приглашает абитуриентов познакомиться с университетом 14 ноября. В новом учебном году там появится 13 новых направлений.

«Мы сохранили традиции классического педагогического образования. И одновременно мы внедряем все те инновации, которые диктует нам современный изменяющийся мир», — отметила Оксана Шестакова, проректор по образовательной деятельности МГОУ.

В этом году в университете открывается новый факультет — медицинский. Студенты смогут поступить на бюджет и получить образование по специальности «лечебное дело». Кроме этого, в университете появятся еще 12 новых направлений и профилей подготовки. Например, логистика и управление цепями поставок, реклама и связи с общественностью, дошкольное инклюзивное образование и иностранные языки: китайский и английский.

«У нас уже долгие годы идет направление на иностранный язык английский плюс китайский или испанский, на выбор второй. И действительно, у ребят есть потребность в изучении китайского как первого», — уточнила Надежда Блинова, директор центра профессиональной ориентации и организации приема поступающих в МГОУ.

Источник фото: телеканал «360»

Студенты участвуют в международных проектах и исследованиях, стажируются в зарубежных вузах. Выпускники МГОУ востребованы — более 90% трудоустраиваются по окончании университета.

«Работает и развивается цифровая платформа „Молодые кадры МГОУ“. Там размещено 11 тысяч портфолио студентов, на платформе зарегистрирована тысяча работодателей. Все это обеспечивает высокий процент трудоустройства выпускников», — подчеркнула Оксана Шестакова, проректор по образовательной деятельности МГОУ.

Приемная кампания для заочного обучения начнется в мае, для очного — в июне. Определиться с выбором будущей профессии можно на Дне открытых дверей. Первый в этом учебном году, он пройдет в онлайн-формате. Сотрудники приемной комиссии расскажут об особенностях поступления в МГОУ и ответят на вопросы абитуриентов. В целом ничего не изменилось, только ехать никуда не нужно.

Трансляция на YouTube начнется 14 ноября в 11 часов утра. Ссылку можно найти на сайте МГОУ, в разделе «Абитуриенту».