Активистка, блогер и многодетная мать из Лобни Марина Чуракова, победившая в конкурсе «Мама Подмосковья. Топ-10», рассказала о распорядке дня и правилах жизни в семье с 10 детьми.

Прошлой осенью она выиграла в номинации «Самая активная мама». На ее счету также знак отличия «Материнская слава». Сейчас семья Чураковых — кандидат на получение ордена «Родительская слава». Это самая высокая награда страны, получаемая из рук президента за воспитание в достойных условиях семерых и более детей.

С мужем Владимиром, спасателем-водолазом МЧС, Марина воспитывает 10 детей и ждет появления на свет еще одного ребенка. Ее семья — единственная в городе с таким количеством родных несовершеннолетних детей.

Вряд ли кто-то сразу планирует, что у него будет большая семья. Это приходит со временем, когда вы с мужем понимаете, что справляетесь, вам нравится процесс рождения, воспитания и развития детей

В большой семье налажен быт. До полугода дети всегда находятся с мамой, Марина использует автолюльку для поездок в машине и слинг для прогулок пешком. Когда ребенок подрастает, к уходу за ним подключаются старшие дети. Помощь от них женщина считает обязательной, ведь детей в семье становится больше, чем взрослых, и они не могут все успевать.

Старшие помогают с уборкой, уроками, уходом за младшими детьми. Они могут самостоятельно готовить еду и на некоторое время заменять маму. При этом у всех ребят есть увлечения — спорт, ИЗО и музыка. Никого из них не ограничивают в общении с друзьями. Совмещать все ребятам помогает принятая в семье практика планирования, приоритетные задачи определяются каждую неделю. Родители обговаривают с детьми, когда может понадобиться их участие.

Благодаря такой системе мама многое успевает. Кроме ухода воспитания детей она ведет видеоблог «Многодетность — это не страшно», ухаживает за коллекцией фиалок, занимается спортом и общественной работой.

Марина Чуракова основала лобненский филиал центра помощи многодетным семьям «МногоМама». Вместе с ней работает команда таких же неравнодушных людей, центр объединил уже около 360 семей. В День защиты детей координаторы центра устроили праздник для своих подопечных с угощениями, играми и квестом с участием актеров театра «Камерная сцена».