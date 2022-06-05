«Большая прогулка» для всей семьи. Велофестиваль Gran Fondo Fest прошел в Волоколамске

Велофестиваль Gran Fondo Fest собрал профессиональных спортсменов и любителей в Волоколамске. В заездах принимали участие целыми семьями. Покрутить педали в Подмосковье приехали и люди из других регионов.

Велопраздник прошел на автодроме Moscow Raceway. Программа Gran Fondo Fest включала взрослые и детские старты, разные активности, многочисленные зоны отдыха, развлечения, отличная музыка.

Gran Fondo переводится как «Большая прогулка». Это не только соревнования, но и эстетика: с проездами на живописных загородных трассах, свободных от автотранспорта.

Трассы недалеко от городов, добраться туда удобно. Все, что нужно для участия: исправный велосипед и шлем.

Для новичков есть заезд на 10 километров. Для любителей на выбор также предлагают 30, 60 и 100 километров.

Многие приехали на машине. Но и велосипеды, конечно, не забыли. И детей. Для них приготовили заезды на восемь и 12 километров, в зависимости от возраста. Принять участие могли мальчики и девочки от шести лет.