Большая поликлиника заработала в Одинцове. Профильные врачи примут по 1500 пациентов в день

Масштабная реконструкция здесь началась в 2018 году — теперь поликлинику вновь открыли. Уже к августу ее дополнят новым консультативно-диагностическим центром. В два раза вырастет количество посещений за смену. Оно увеличится до 1500.

В пик пандемии врачи поликлиники добровольно вызывались работать с коронавирусом, а сегодня возвращаются к плановым приемам и операциям. Губернатор поблагодарил их за труд.

«Хочу слова благодарности сказать за то, что пошли бороться и работать с COVID-19. Знаю, что вы даже в „Патриоте“ работали», — сказал Андрей Воробьев.

Благодаря реконструкции, здесь откроют отделения эндоскопии и лучевой диагностики, хирургический блок и узкопрофильные кабинеты. В поликлинике появятся и компьютерный томограф, два рентген-аппарата, флюорограф, маммограф.

Важны не только стены. Врачи, которые там работают, имеют высокую квалификацию, а оборудование, которое туда приобретается, соответствует всем самым современным стандартам. Большая, огромная поликлиника будет в Одинцове Андрей Воробьев.

Площадь центра диагностики вместе со зданием поликлиники и встроенным переходом составит 11 776 квадратных метров. А сегодня губернатору показали, в каких условиях пациентов там принимают уже сейчас. Безопасности — особое внимание.

Плавно, но настойчиво переходим в обычный режим работы — за сегодняшний день видим очередное снижение. Стабильное снижение и коек, и выявленных случаев. Но вместе с тем ходим в масках и соблюдаем дистанцию Андрей Воробьев.

Комплексное здание займет шесть этажей. Там сделают систему видеонаблюдения, охранную и пожарную сигнализации. Также появятся голосовое оповещение и кнопка вызова охраны.

Подмосковье возобновляет оказание плановой помощи врачей с июня. Жители вновь получат консультацию узкопрофильных специалистов. Также строят новые или реконструируют старые здания.

«Поликлиника — это важнейший элемент для жизни любого города. Самый большой поток идет в поликлинику. Для этого мы в каждом городе продолжаем строить. У нас контингент прибывает. Поликлиническое звено — оно самое передовое», — добавил губернатор.

Во всех поликлиниках для пациентов будут действовать новые правила. Вход только в перчатках и масках. На пороге измерят температуру. Интервал между записями — не менее 30 минут, чтобы провести дезинфекцию. Также необходимо соблюдать и социальную дистанцию.