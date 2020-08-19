Большая парковка и детская площадка. Двор в Котельниках благоустроят до сентября

Жители дома №10 микрорайона Силикат в Котельниках долго ждали благоустройства своего двора. Им не хватало парковочных мест, хорошей детской площадки и ремонта дороги. Теперь двор будет радовать местных. Работы по благоустройству почти закончили.

«Очень много у нас машин. Не хватает мест. А сейчас за счет благоустройства станет больше места. Мы очень рады, что у нас появится детская площадка благоустроенная», — сказали местные жители.

Пять дней назад во двор заехала техника, и работа закипела. Определены места под парковки и детскую площадку, устанавливаются бордюры. Подготавливается площадка для замены асфальтового покрытия.

«История этого двора такова, что у нас в 18-м году обращались люди. Активно использовали портал „Добродел“, и на встречах с главой и в управление обращались. Было принято решение. Утвердили в план на 20-й год. Выделили денежные средства из бюджета. На ремонт асфальтобетонного покрытия получили субсидию в этом году. То есть 70% дворовой территории делается за счет субсидирования денежных средств», — отметил Иван Жарков, начальник управления благоустройства администрации городского округа Котельники.

Проект реализуют в рамках программы «Комплексного благоустройство дворовых территорий». Все работы проводятся с учетом пожеланий жителей.

«Основные вопросы, которые волнуют жителей. Их волнуют не глобальные какие-то перемены, а их волнует как раз двор. Где-то деревья посадить, где-то кустарники, где-то травку надо посеять, где-то тротуар сделать, где-то занижение. Кому-то жителям нужно сделать пандус. Вот такие жизненные вопросы больше всего интересуют наших жителей», — уточнил Сергей Жигалкин, глава городского округа Котельники.

Глава Котельников Сергей Жигалкин лично встретился с жителями и обсудил не только пожелания по благоустройству их двора. Молодых мам, например, волнует занятость детей в спортивных секциях.

«Это один из приоритетов после того, как мы решим проблему с поликлиникой, с больницей и со школами. Уже строить будем и другие объекты. В том числе и бассейн, если будет возможность», — сказал глава округа.

Благоустройство территории должно завершиться к 1 сентября.