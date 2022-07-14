Болото Сетка в Щелкове переименовали в Озерное

Заказник «Болото Сетка», расположенный на территории округов Щелково и Балашиха, реорганизуют. Такое решение приняли в Правительстве Подмосковья. Он также получил новое название — Озерное.

Площадь охраняемой территории увеличат в пять раз — до тысячи гектаров. Реорганизация стала необходима из-за результатов последних обследований болота, рассказал глава Минэкологии области Тихон Фирсов. Биологи обнаружили ценные экосистемы, не входящие в утвержденные границы особо охраняемой природной территории. Из-за того, что воздействие человека на это место только растет, оно нуждается в особой защите.

В центре охраны останется болото Сетка, а также местные озера — Бабошкино, Аниськино, Юшино, Марьино, Панино и Безменовский карьер. На их территории обитает 88 видов позвоночных животных, в том числе внесенные в Красную книгу региона: обыкновенная гадюка, обыкновенный уж, большой веретенник, кедровка.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье установят новые датчики качества воздуха.