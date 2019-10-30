Больным эпилепсией детям Подмосковья начали бесплатно выдавать клобазам

Незарегистрированный в России лекарственный препарат клобазам для больных эпилепсией детей начали бесплатно выдавать в Подмосковье. Ранее достать такое лекарство пациенты в России не могли.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева, в настоящий момент в регионе живут 26 детей, которые нуждаются в этом лекарстве.

Первую партию «Фризиума» легально доставили в Россию Подробнее

«Благодаря поддержке федерального правительства организована централизованная закупка незарегистрированных в России психотропных препаратов за границей. Клобазам назначают в составе комбинированной терапии детям с тяжелой резистентной формой эпилепсии», — рассказала она.

Первым препарат получил мальчик из Ивантеевки. Его отец Владимир поблагодарил за необходимое лекарство.

«Это большое событие для нашей семьи. Наш сын болен эпилепсией и давно нуждался в этом препарате. Теперь он сможет получить необходимое лечение», — сказал он.

В России препараты с действующим веществом клобазам известны как «Фризиум», «Урбанил» или «Клобазам». Поставки незарегистрированных лекарств для детей начались по распоряжению председателя правительства Дмитрия Медведева. На эти цели выделили более 26 миллионов рублей. Первую партию «Фризиума» доставили в Россию 26 октября.