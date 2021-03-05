Больную ковидом и раком пенсионерку спасли в Сергиевом Посаде

Врачи из Сергиева Посада спасли 79-летнюю пациентку с коронавирусом и онкологическими заболеваниями в стадии ремиссии. Состояние осложнялось гипертонией.

Накануне Нового года в Сергиево-Посадскую районную больницу пенсионерка поступила в тяжелом состоянии. Об этом рассказала заведующая инфекционным блоком №2 Екатерина Корчемкина.

По ее словам, состояние пациентки поддерживали увлажненным кислородом.

Сначала отмечалась положительная динамика на фоне лечения, но внезапно состояние резко ухудшилось. Возникло нарастание дыхательной недостаточности Екатерина Корчемкина.

Женщину незамедлительно перевели в отделение реанимации и анестезиологии. Здесь ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких почти на 20 дней.

В результате пенсионерке постепенно становилось лучше. Врачи смогли отключить ее от аппарата, перевести на самостоятельное дыхание.

После лечения 79-летняя женщина заново училась ходить. Ее уже выписали из больницы, но она продолжает наблюдаться у врача-терапевта.

Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде спасли беременную с сильным поражением легких и патологиями.