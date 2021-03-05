Больную ковидом и раком пенсионерку спасли в Сергиевом Посаде
Врачи из Сергиева Посада спасли 79-летнюю пациентку с коронавирусом и онкологическими заболеваниями в стадии ремиссии. Состояние осложнялось гипертонией.
Накануне Нового года в Сергиево-Посадскую районную больницу пенсионерка поступила в тяжелом состоянии. Об этом рассказала заведующая инфекционным блоком №2 Екатерина Корчемкина.
По ее словам, состояние пациентки поддерживали увлажненным кислородом.
Сначала отмечалась положительная динамика на фоне лечения, но внезапно состояние резко ухудшилось. Возникло нарастание дыхательной недостаточности
Женщину незамедлительно перевели в отделение реанимации и анестезиологии. Здесь ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких почти на 20 дней.
В результате пенсионерке постепенно становилось лучше. Врачи смогли отключить ее от аппарата, перевести на самостоятельное дыхание.
После лечения 79-летняя женщина заново училась ходить. Ее уже выписали из больницы, но она продолжает наблюдаться у врача-терапевта.
Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде спасли беременную с сильным поражением легких и патологиями.