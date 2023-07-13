13 июля 2023, 17:15
Больницы в Солнечногорске приняли на работу 27 врачей с начала года
Новых специалистов привлекли на работу в больницу Солнечногорска. Всего с начала года в округе трудоустроились 27 врачей.
По программе «Здоровье Подмосковья» в регионе строят и ремонтируют медицинские учреждения, закупают оборудование и создают условия для привлечения специалистов.
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Так, в рамках программы начался капитальный ремонт центральной поликлиники Солнечногорска. Работы завершат в декабре. Кроме того, к 1 сентября отремонтируют Кривцовский фельдшерский пункт. Также началось строительство нового фельдшерского пункта в поселке Жуково. Новый объект здравоохранения построят с использованием технологии быстровозводимых конструкций до конца года.
За последние восемь лет в округе построены фельдшерские пункты в Обухове, Лесном озере, Толстякове, Бережках, открылся офис врача общей практики в Поваровке.
Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Солнечногорске открылась новая подстанция скорой помощи на 15 бригад. Ее возвели за четыре месяца по технологии высокоскоростного индустриального строительства.
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Солнечногорск
Врачи
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