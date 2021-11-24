«Рано или поздно коснется каждого». Главврач больницы в Домодедове призвал привиться от коронавируса

Система здравоохранения России уже два года работает в условиях пандемии COVID-19. Медики до сих пор называют ситуацию сложной. Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заметил, что коронавирусная инфекция в той или иной степени коснется каждого. Защитить себя и близких можно, только сделав прививку.

Осипов подчеркнул, что за прошедшее время устали все — и врачи, и жители. Идет уже четвертая волна. Специалисты с осторожностью указывают на спад заболеваемости и уменьшение числа госпитализаций, говорить о какой-либо нормализации обстановки пока трудно.

«За это время все устали. <…> Все очень сложно. <…> Мы знаем, что болеют дети, беременные, продолжают болеть лица пожилого возраста. Как раз болеют тяжело не привитые жители, которые по разным причинам, убеждениям не хотят прививаться и не верят в вакцинацию», — подчеркнул главврач Домодедовской ЦГБ.

Некоторые пациенты больницы, добавил он, перед подключением к ИВЛ признаются, что не делали прививку, хотя у них есть и сертификат, и QR-код. Обычно такие заболевшие заявляют о желании вернуть все назад.

Мы с вами говорим о том, что долго едет скорая помощь, долго нужно ждать прихода врача, долго сидеть на прием к врачу в поликлинике. Кто же в этом виноват? Виноваты мы сами Андрей Осипов главврач Домодедовской ЦГБ.

Иногда те, кто не хотел прививаться, потом ищут крайних — виноватых в их болезни, госпитализации или переводе на ИВЛ, добавил доктор.

«Наверное, нужно задуматься об этом. Эта инфекция рано или поздно коснется каждого в разной степени. Кто-то переболеет легко, кто-то — более тяжело. Кто-то, наверное, умрет. <…> Если мы хотим, чтобы у нас были живы матери, отцы, родственники, дети, чтобы у них были живы родители, нужно задуматься и привиться», — сказал Осипов.

Прививка, подчеркнул он, не защищает от COVID-19 на 100%, но заболевание у вакцинированных протекает легче и без таких осложнений, которые есть у непривитых пациентов.