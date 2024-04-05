Подмосковье 05 апреля 2024, 17:24 Больницы в Чехове и Химках получили новые аппараты для рентгенов Пресс-служба Минздрава МО

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Еще четыре аппарата для рентгенов закупили для подмосковных больниц. Они заработали в учреждениях Химок и Чехова.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в больнице Чехова заменили три аппарата, все они находятся в стационарах. На них будут ежедневно проводить до 40 исследований.

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«Масштабная программа замены тяжёлого оборудования призвана избавить наши учреждения здравоохранения от аналоговых рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов. Преимущество цифровой техники очевидно: более высокое качество изображения, низкая лучевая нагрузка. На установку четырех новых рентген-аппаратов в Чехове и Химках было направлено около 80 миллионов рублей», — рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

Изображение с аппаратов можно передавать дистанционно для телемедицинских консультаций в другие медучреждения. Это позволит сделать диагностику более качественной и доступной для жителей.

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