Подмосковье 26 марта 2023, 03:35 Больницы Шатуры укомплектовали врачами почти на 100% Михаил Мартыненко

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Поликлиники и больницы Шатуры укомплектовали медиками на 99%. Об этом сообщили в администрации городского округа.

«В сельской местности у нас работают врачи общей и семейной практики, которые обслуживают жителей и оказывают первую медицинскую помощь в пределах своей компетенции по узким специальностям, к примеру офтальмология или неврология», —сообщила начальник отдела кадров Шатурской областной больницы Марина Навальнева.

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Также медучреждение участвует в федеральной программе «Земский доктор». В прошлом году ею воспользовались четыре специалиста. Они получили единовременную выплату один миллион рублей.

«В этом году заявления на такую выплату поступили от пяти медиков. Еще два специалиста получили выплаты по 750 тысяч рублей и работают в ФАПе», — добавила Навальнева.

Для привлечения молодых специалистов со школьниками и студентами медицинских сузов проводят работу по профориентации. В прошлом году в вузы на целевое обучение поступили девять человек. Из них шесть студентов — на специалитет, а три — в ординатуру.

«Из закончивших специалитет по целевому направлению приняты на работу в первичное звено два участковых терапевта и после ординатуры — один врач-оториноларинголог», — заявила Навальнева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье дефицит врачей составляет 1,7 тысячи человек. Из них 1,2 тысячи — это работники ФАПов, поликлиник и амбулаторий.

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