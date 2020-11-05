Подмосковные больницы приняли на работу еще 198 студентов-медиков старших курсов

Еще 198 студентов медицинских колледжей поддержали врачей в больницах Подмосковья. Они вышли на работу в поликлиники и инфекционные центры. Теперь ребята станут разносить лекарства, следить за документацией и помогут лечить пациентов.

Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Студенты пришли на помощь больницам в борьбе с СОVID-19 еще весной, напомнила она.

Сейчас мы снова их приглашаем. Они работают и в поликлиническом звене, и в инфекционных стационарах. Разумеется, под присмотром уже опытных коллег

Учреждения принимают на работу только добровольцев. Каждую кандидатуру рассматривают лишь с личного согласия студента. А помогать пациентам и врачам в красной зоне смогут только те, у кого нет противопоказаний по здоровью.

Перед началом работы студенты проходят подготовку, связанную с безопасностью. Каждого сотрудника обеспечивают средствами индивидуальной защиты.