Главврач больницы в Домодедове рассказал о мерах поддержки «целевиков» в медицинских колледжах | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 13:33 Поделиться Telegram

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Viber Главврач больницы в Домодедове рассказал о мерах поддержки «целевиков» в медицинских колледжах

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Для того, чтобы сократить расходы на учебу и заранее обеспечить себя рабочим местом, в России можно заключить договор на целевое обучение. В Подмосковье этим активно занимаются медицинские организации. Они заключают договора на целевое обучение со студентами областных медицинских колледжей.

Первые такие студенты — это учащиеся Ступинского филиала Московского областного медицинского колледжа № 2. Подписать с ними соответствующие документы решили в Центральной городской больнице в Домодедове.

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В целом такие программы распространены в Подмосковье достаточно широко. Дело в том, что именно больницам, почти всем, остро требуется медицинский персонал среднего звена.

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«Мы заключили договора на целевое обучение с тремя студентами медицинского колледжа. На время обучения мы будем выплачивать им стипендию и оказывать другие меры поддержки, а после выпуска они трудоустроятся к нам в больницу и станут частью большой команды профессионалов», — сказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Теперь у студентов, которые подписали договор, появится обязательное место работы, им не придется искать вакансии. Им необходимо будет точно отработать именно в этом медицинском учреждении первые три года, затем, при желании, место работы можно будет сменить.

Ранее стало известно, что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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