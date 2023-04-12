Подмосковье 12 апреля 2023, 10:31 Больницы Подмосковья получат свыше 400 аппаратов для лечения и диагностики в 2023 году Пресс-служба Минздрава МО

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Новое медоборудование продолжат закупать для больниц Подмосковья. В этом году они получат свыше 400 аппаратов УЗИ, ЭКГ, холтеров, эндоскопов, кресел и другой техники.

Первый заместитель председателя правительства Светлана Стригункова рассказала, что в прошлом году больницы получили 683 аппарата на сумму 550 миллионов рублей. В этом году на эти цели потратят еще 500 миллионов.

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«Оснащение наших медицинских организаций современным оборудованием — приоритетная для нас задача. Чтобы качественная медицинская помощь была доступна жителям и больших городов, и небольших поселков, деревень», — отметила она.

Технику получат 30 медучреждений Подмосковья. Среди них больницы Можайска, Орехово-Зуева, Красногорска и другие.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.

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