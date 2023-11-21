Подмосковье 21 ноября 2023, 16:21 Больницы Подмосковья получили свыше 60 новых аппаратов для лечения и диагностики с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Подмосковные больницы получили 64 новых аппарата для лечения и диагностики с начала года. На эти цели направили свыше 1,8 миллиарда рублей.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в больницы поставили новые аппараты для рентгена, маммографы, флюорографы, ангиографы, а также КТ и МРТ.

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«Оснащение учреждений здравоохранения современной медтехникой — одна из наших приоритетных задач. Мы заменяем устаревшее оборудование на цифровое, а также открываем новые точки. Всего с начала года в Подмосковье ввели в работу 64 единицы тяжелого оборудования на сумму свыше 1,8 миллиарда рублей», — сказала она.

Так, новый рентген-аппарат и маммограф заработали в больницах в Раменском и Клину.

«Новый аппарат позволит увеличить количество проводимых рентген-исследований, а следовательно, повысить доступность данного вида диагностики для наших пациентов. Новый рентген-кабинет работает в две смены и используется для проведения исследований и взрослым, и детям», — сказал заведующий Раменским филиалом МОКПТД Александр Жердев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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