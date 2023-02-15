Подмосковье 15 февраля 2023, 12:49 Больницы Подмосковья получили свыше 6 тысяч аппаратов для лечения и диагностики за год

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Больницы Подмосковья получили свыше шести тысяч единиц техники за год на общую сумму более 11 миллиардов рублей. Это аппараты КТ, МРТ, а также оборудование для рентгенов, маммографии и другое.

В больницы также поставили лучевые ускорители, флюорографы, аппараты УЗИ, а также оборудование для реанимации и реабилитации. Первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что только за последние три месяца прошлого года медучреждения получили технику на 30 миллиардов рублей.

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«В Подмосковье проводится масштабная работа по оснащению учреждений здравоохранения современной медицинской техникой. Чтобы жители региона могли получать качественную медицинскую помощь на всех этапах — от диагностики до реабилитации», — отметила она.

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Так, в больницы поставили 200 единиц оборудования для видеоэндоскопии. Оно позволяет проводить диагностику, брать биопсию и проводить малоинвазивные операции. Еще 200 аппаратов передали медучреждениям для лечения онкологических заболеваний.

В рамках трехлетней программы обновления медицинской техники в регионе заменят 279 аппаратов до 2024 года.

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