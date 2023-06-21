Подмосковье 21 июня 2023, 13:23 Больницы Подмосковья получили почти 70 аппаратов УЗИ с начала года Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Новые аппараты УЗИ поступили в 29 больниц Подмосковья. Оборудование для диагностики получили в Балашихе, Воскресенске, Дмитрове, Одинцове и других городах.

«Продолжаем оснащать наши стационары и амбулаторную службу современными аппаратами УЗИ. С начала года поставили 66 аппаратов на сумму 320 миллионов рублей. В этом году планируем закупить более 180 единиц такой техники», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Современная ультразвуковая система премиального класса появилась и в подмосковном госпитале для ветеранов войн.

«Благодаря чрезпищеводному датчику, который позволяет получать изображения с более высоким разрешением и качеством, мы также можем проводить детальное исследование сердца, желудка, пищевода и других органов», — отметила заведующая отделением функциональной диагностики учреждения Екатерина Кинцлер.

Медтехника закуплена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.