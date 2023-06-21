21 июня 2023, 13:23
Больницы Подмосковья получили почти 70 аппаратов УЗИ с начала года
Новые аппараты УЗИ поступили в 29 больниц Подмосковья. Оборудование для диагностики получили в Балашихе, Воскресенске, Дмитрове, Одинцове и других городах.
«Продолжаем оснащать наши стационары и амбулаторную службу современными аппаратами УЗИ. С начала года поставили 66 аппаратов на сумму 320 миллионов рублей. В этом году планируем закупить более 180 единиц такой техники», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Современная ультразвуковая система премиального класса появилась и в подмосковном госпитале для ветеранов войн.
«Благодаря чрезпищеводному датчику, который позволяет получать изображения с более высоким разрешением и качеством, мы также можем проводить детальное исследование сердца, желудка, пищевода и других органов», — отметила заведующая отделением функциональной диагностики учреждения Екатерина Кинцлер.
Медтехника закуплена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Здравоохранение
Больницы
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