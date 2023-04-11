Подмосковье 11 апреля 2023, 11:28 Больницы Подмосковья получили новое оборудование для диагностики рака кожи Пресс-служба Минздрава МО

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Новое медицинское оборудование на сумму почти 30 миллионов рублей поступило в больницы Подмосковья. Это цифровые дерматоскопы, предназначенные для диагностики новообразований кожи.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что оборудование получили Солнечногорская, Раменская и Щелковская больницы. Новые цифровые дерматоскопы помогут врачам в динамике отслеживать патологические изменения кожи и появление новых образований.

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«В памяти прибора хранится серия снимков, сделанных в разные годы жизни пациента. Таким образом, аппарат может заметить малейшие изменения», — рассказал заведующий онкологическим отделением Солнечногорской областной больницы Евгений Серов.

Не все новообразования опасны и могут переродиться в злокачественные. С помощью приборов можно будет увидеть те из них, которые требуют лечения.

Диагностику будут проводить, по полису ОМС и назначению врача. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Здравоохранение».