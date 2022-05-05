Больницы Подмосковья получили еще 23 аппарата УЗИ с начала года

Еще 23 современных аппарата УЗИ появилось с начала года в больницах Подмосковья. Их установили, например, в Щелкове, Одинцове, Истре, Ногинске и не только.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, УЗИ помогает вовремя выявить большое количество заболеваний.

Чем раньше патология будет обнаружена, тем быстрее пациент сможет начать лечение Светлана Стригункова.

По ее словам, в этом году на современные УЗИ-аппараты для 14 больниц выделили свыше 100 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что врачи могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга». Ее инициатором стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.