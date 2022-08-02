Больницы Подмосковья получили еще 162 аппарата измерения давления и ЭКГ

Медицинские организации Подмосковья получили еще 162 единицы новой техники. Это холтеры для проведения ЭКГ и аппараты для мониторинга давления. Их закупили по поручению губернатора Андрей Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение».

Первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что новое оборудование поможет диагностировать нарушения работы сердечно-сосудистой системы у пациентов.

«С начала года в подмосковные медорганизации поступило 162 единицы медтехники для функциональной диагностики на общую сумму 38,5 миллиона рублей. Аппараты уже используются в работе», — рассказала зампред.

Технику поставили в 31 организацию Подмосковья. Среди них больницы Домодедова, Королева, Реутова и Каширы. Главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал, что их учреждение получило 18 аппаратов.

«Это позволит сделать данные виды исследования более доступными для жителей, а также своевременно диагностировать нарушения ритма сердца и уровня артериального давления для подбора или коррекции лечения», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что больницы области получили 800 единиц нового оборудования в этом году. Он также напомнил, что до конца года в Подмосковье отремонтируют еще 39 медцентров.