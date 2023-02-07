Подмосковье 07 февраля 2023, 14:12 Больницы Подмосковья получили более 1200 новых аппаратов в прошлом году

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В 2022 году медучреждения Московской области получили 1205 единиц нового оборудования. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Новую технику получили сосудистые центры, первичные сосудистые отделения, детские и взрослые поликлиники, онкологические диспансеры, сообщила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

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Также в прошлом году в Реутове, Домодедове, Раменском и Коломне ввели в эксплуатацию четыре поликлиники и два офиса врача общей практики. Для первичной медико-санитарной помощи приобрели восемь передвижных медкомплексов.

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Для медучреждений первичного звена в селах, поселках городского типа с населением менее 50 тысяч человек купили 47 автомобилей. Их будут использовать в качестве скорых или для перевозки биоматериалов.

Также четыре центра амбулаторной онкопомощи создали на базе областных больниц в Химках, Солнечногорске, Мытищах и в Центральной городской больницы Гольца. В прошлом году санавиация выполнила 598 вылетов и транспортировала 589 пациентов.

Отметим, в рамках проекта «Здравоохранение» в Подмосковье в прошлом году потратили 18,2 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что поликлиники региона важно оснащать новым оборудованием. Речь шла о современных аппаратах для рентгена, маммографии, МРТ и КТ.

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