Больницы Подмосковья получили 8 аппаратов для рентгенов с начала года

Еще восемь рентген-аппаратов для операционных поступило в подмосковные больницы. Их поставили в учреждения Химок, Жуковского, Дмитрова, Щелкова и другие. Об этом рассказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

Аппараты типа С-дуга применяются для контроля хода операции, рассказала зампред. Технику закупили по поручению губернатора Андрей Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение».

«С начала года в 8 больниц Подмосковья поступили рентген-аппараты на сумму более 60 миллионов рублей», — отметила Стригункова.

Ранее глава региона рассказал, что медучреждения области получили уже 800 новых аппаратов с начала года. С их помощью будут проводить КТ, МРТ и другие исследования.