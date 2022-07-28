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    28 июля 2022, 11:16

    Больницы Подмосковья получили 8 аппаратов для рентгенов с начала года

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Еще восемь рентген-аппаратов для операционных поступило в подмосковные больницы. Их поставили в учреждения Химок, Жуковского, Дмитрова, Щелкова и другие. Об этом рассказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

    Больницы Подмосковья получили 8 аппаратов для рентгенов с начала года

    Аппараты типа С-дуга применяются для контроля хода операции, рассказала зампред. Технику закупили по поручению губернатора Андрей Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение».

    «С начала года в 8 больниц Подмосковья поступили рентген-аппараты на сумму более 60 миллионов рублей», — отметила Стригункова.

    Ранее глава региона рассказал, что медучреждения области получили уже 800 новых аппаратов с начала года. С их помощью будут проводить КТ, МРТ и другие исследования.