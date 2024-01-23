Подмосковье 23 января 2024, 16:09 Больницы Подмосковья получили 7,2 тысячи медицинских аппаратов и приборов в 2023 году Пресс-служба Минздрава МО

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Поликлиники и больницы Подмосковья за год получили более семи тысяч аппаратов для функциональной диагностики, УЗИ, эндоскопии, офтальмологии, урологии, реанимации, реабилитации, гинекологии, гемодиализа и видеоэндоскопии. Закупка медтехники продолжается.

«Оснащение наших больниц современным оборудованием — приоритетная для нас задача. В прошлом году мы поставили свыше 7,2 тысячи единиц медтехники на сумму почти семь миллиардов рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Пресс-служба Минздрава МО Пресс-служба Минздрава МО Пресс-служба Минздрава МО Пресс-служба Минздрава МО Пресс-служба Минздрава МО

Медтехника поступила в 71 медицинскую организацию, в том числе в Можайскую, Орехово-Зуевскую, Красногорскую, Коломенскую и другие больницы. Оборудование закуплено по программе модернизации первичного звена, нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

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