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    30 июля 2020, 17:40

    Больницы Подмосковья получили 59 новых дефибрилляторов. Они спасут пациентов с остановкой сердца

    Анастасия Аброськина , Оксана Кононенко

    В подмосковные больницы поставили еще 59 новейших дефибрилляторов. Регион продолжит закупать технику для медицинских центров. Об этом рассказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова.
    Больницы Подмосковья получили 59 новых дефибрилляторов. Они спасут пациентов с остановкой сердца

    По ее словам, за полгода больницы и поликлиники Подмосковья уже получили дефибрилляторы общей стоимостью более десяти миллионов рублей.

    Дефибрилляторы применяют при проведении сердечно-легочной реанимации. Фактически они спасают пациентов с остановкой сердца

    Светлана Стригункова.

    Аппараты поступили в больницы Подольска, Солнечногорска и Звенигорода, в Московский областной госпиталь для ветеранов войн и другие учреждения.

    Технику уже применили в работе и используют для медицинской помощи пациентам.

    Ранее Светлана Стригункова рассказала, что Подмосковье купило еще 50 передвижных рентген-аппаратов. Вместе с тем больницы получили 42 аппарата для ультразвуковых исследований.

    Улучшение эпидемической обстановки Подмосковья позволило вернуть к плановой работе уже и 11 аппаратов КТ. Они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19, а теперь жителям удастся воспользоваться ими сразу в нескольких округах.

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