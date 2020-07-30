Больницы Подмосковья получили 59 новых дефибрилляторов. Они спасут пациентов с остановкой сердца

В подмосковные больницы поставили еще 59 новейших дефибрилляторов. Регион продолжит закупать технику для медицинских центров. Об этом рассказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

По ее словам, за полгода больницы и поликлиники Подмосковья уже получили дефибрилляторы общей стоимостью более десяти миллионов рублей.

Дефибрилляторы применяют при проведении сердечно-легочной реанимации. Фактически они спасают пациентов с остановкой сердца Светлана Стригункова.

Аппараты поступили в больницы Подольска, Солнечногорска и Звенигорода, в Московский областной госпиталь для ветеранов войн и другие учреждения.

Технику уже применили в работе и используют для медицинской помощи пациентам.

Ранее Светлана Стригункова рассказала, что Подмосковье купило еще 50 передвижных рентген-аппаратов. Вместе с тем больницы получили 42 аппарата для ультразвуковых исследований.

Улучшение эпидемической обстановки Подмосковья позволило вернуть к плановой работе уже и 11 аппаратов КТ. Они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19, а теперь жителям удастся воспользоваться ими сразу в нескольких округах.