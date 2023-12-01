Подмосковье 01 декабря 2023, 15:43 Больницы Подмосковья получили 26 новых маммографов за 2 года Пресс-служба Минздрава МО

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Закупка тяжелого медицинского оборудования продолжается в Подмосковье. В числе прочего, больницы получили 26 маммографов, которые помогут выявлять онкологические заболевания у женщин на ранних стадиях.

Пресс-служба Минздрава МО

«Сегодня новый маммограф заработал в Менделеевской поликлинике Солнечногорской больницы. За два года мы оснастили наши медицинские организации 26-ю такими аппаратами», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Цифровой аппарат в Менделееве позволит врачам выявлять на ранней стадии заболевания молочных желез. Женщинам, особенно старшего возраста, необходимо проходить маммографию один раз в два года. Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС.

«Основное преимущество нового аппарата — это низкая доза облучения, а также результат в электронном виде. Маммограф российского производства, поэтому проблем с комплектующими не возникнет. Скорость работы намного выше аналогов», — рассказала главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова.

Записаться на маммографию в Менделеевскую поликлинику можно уже с понедельника, 4 декабря.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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